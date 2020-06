ONE PIECE: arriva la splendida e sexy Nico Robin col cosplay in due versioni di Vilvarin

I personaggi di ONE PIECE sono tanti e spesso cambiano acconciatura o abiti grazie alla fantasia di Eiichiro Oda. Abbiamo visto i pirati di cappello di paglia in abiti invernali o estivi, intonati alle fantasie dell'isola che stanno scoprendo, ma in particolare i cambi maggiori sono arrivati con il timeskip di due anni.

Durante quel periodo che seguì la sconfitta alle Shabondy e la guerra a Marineford, i pirati protagonisti di ONE PIECE cambiarono radicalmente. Tra chi ha cambiato completamente pettinatura e stile c'è la bella Nico Robin, l'archeologa inseguita dal Governo Mondiale per il saper leggere i Poneglyph. La ricorderete prima del timeskip con una giacchetta di pelle che a malapena le chiudeva il seno, il cappello da cowboy e il taglio con i capelli corti e la frangetta nera.

Dopo il timeskip l'abbiamo iniziata a vedere molto più seducente, con i capelli neri molto lunghi, un giacchettino blu e un lungo pareo rosa che lasciava spazio alla coscia nuda. La cosplayer ucraina Lady Vilvarin ha deciso di dedicare un cosplay a Nico Robin pre timeskip ma anche uno alla bella archeologa dopo il salto nel tempo di due anni. Sono tante le foto caricate sull'account Instagram, come potete vedere in calce, che ci fanno ammirare entrambe le versioni della ragazza di ONE PIECE. Il lavoro effettuato è davvero d'alto livello e i cosplay hanno una buona carica erotica, li avete apprezzati?

Il fascino da archeologa di Nico Robin è emerso anche con altri cosplay come quello di Aryvilchis.