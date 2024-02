One Piece, arriva il primo trailer di Egghead: l'animazione è spettacolare!

Lo staff di One Piece ha ufficialmente dato il via ai festeggiamenti per il 25esimo anniversario dell'anime: è infatti arrivato un nuovo trailer per la Saga di Egghead, che promette di sfoggiare un'animazione stratosferica e una trama unica e coinvolgente.

Era il 1999 quando la Toei Animation diede per la prima volta vita al capolavoro di Eiichiro Oda in chiave unica. Da allora, la serie non si è mai interrotta e prosegue senza intoppi. Con quasi 1100 episodi, la serie si sta avviando verso il suo arco narrativo finale, che vedrà finalmente la scoperta dell'ambito One Piece, il tesoro di Gold Roger.

Da poche settimane è cominciata, anche nell'adattamento animato, la saga di Egghead, che vede la ciurma dei Cappelli di Paglia immersa in una nuova avventura, fatta di nuovi nemici ma anche tanti alleati. Il trailer in questione, dalla breve durata di trenta secondi e disponibile all'interno della notizia, vede Luffy e i suoi compagni entrare nell'isola futuristica. L'eccelsa qualità dell'animazione ha notevolmente stupito gli spettatori, rendendoli ansiosi di scoprire cosa succederà nella nuova saga.

L'animazione di Egghead di One Piece si discosta dalle precedenti per essere di alta qualità, non solo per la vivacità dei colori ma anche per le scene fluide e dinamiche. Sapevate che all'opera c'è anche un animatore di soli diciassette anni?

Intanto, l'uscita del capitolo 1107 di One Piece è sempre più vicina: il manga è destinato a mostrare il ritorno tanto atteso di una delle trasformazione preferite dai fan.