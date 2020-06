ONE PIECE: arriva Yamato! Eiichiro Oda ci fa conoscere il nuovo personaggio del manga

Da diversi mesi nei capitoli di ONE PIECE si parlava di un certo personaggio, le cui radici sono quasi completamente sconosciute. Tale Yamato è stato anche al centro di un obiettivo importante di un gruppo e potrebbe cambiare la storia dell'arco di Onigashima che si sta tenendo tra le pagine del manga di Eiichiro Oda.

Da diversi capitoli, come ricorderete, i Tobi Roppo sono alla ricerca del figlio di Kaido, ordine impartito proprio dall'imperatore su suggerimento di King. Chi lo trova e lo porta al cospetto del padre senza ferirlo potrà provare a sconfiggere una delle tre calamità per ottenerne il posto. Who's Who e Sasaki subito si sono messi in gioco, così come Page One e Ulti.

Nel capitolo 983 di ONE PIECE, i due fratelli hanno incontrato Rufy nel palazzo e hanno iniziato a combattere, ma nei paraggi c'era proprio Yamato, il figlio di Kaido, che all'improvviso si avventa su Ulti con lo stesso attacco che usò il padre contro Rufy nella capitale dei fiori. Yamato prende poi Rufy sotto braccio e lo porta con sé, affermando che lo attendeva da tempo.

Yamato si presenta con una maschera da hannya e delle catene ai polsi, che potrebbero anche essere fatte di agalmatolite. Oltre a questo, porta sulla schiena una mazza chiodata simile a quella del padre Kaido. A cosa porterà l'apparizione di questo personaggio nel mondo di ONE PIECE? Per saperlo dovremo attendere almeno altre due settimane dato che ONE PIECE sarà in pausa.