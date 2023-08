ONE PIECE: arrivano le action figure ufficiali della serie live action di Netflix

Manca davvero poco al debutto di una delle serie live action più attese del 2023 dai fan di manga e anime. Presentato ormai anni fa, il progetto live action di ONE PIECE ha creato scetticismo tra i fan della serie di Oda, eppure molti di loro non aspettano altro che vedere il risultato della serie Netflix, di cui arriveranno anche le action figure.

I vari materiali promozionali condivisi dalla presentazione in poi, la serie di annunci relativi al cast di protagonisti, e a quali archi narrativi sarebbero stati adattati nel corso della prima stagione, hanno diviso la community, tra chi vede della qualità e crede che possa essere un’ottima rivisitazione della storia dei Mugiwara, e chi invece considera il live action solo un’operazione commerciale e dissacrante nei confronti dell’opera originale.

Nonostante queste discussioni, anche piuttosto accese sul web, l’hype per la serie di ONE PIECE, in arrivo su Netflix il 31 agosto 2023, continua a crescere, e ad alimentarlo sono arrivate anche le prime immagini promozionali riguardanti le action figure di Monkey D. Luffy e Roronoa Zoro. Bandai Spirits e Tamashii Nations hanno infatti presentato le prime figure ufficiali dedicate alla serie live action, alte circa 14 centimetri, snodabili in molti punti, e con tutti i gadget che caratterizzano il design dei due protagonisti. In arrivo sul mercato tra gennaio e febbraio 2024, le due figure sono già prenotabili al prezzo di 8250 yen, circa 52 euro al cambio attuale, per Luffy, e 9900 yen, 62 euro, per Zoro. Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione commenti.

In conclusione, ricordiamo che secondo Oda l’intero manga dovrebbe ricevere una serie live-action, e vi lasciamo allo spettacolo di droni realizzato per il lancio della serie.