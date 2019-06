ONE PIECE: arrivano i character design di Rufy e Zoro in versione Wanokuni!

Rufy e Zoro saranno presto nuovamente uniti grazie alla nuova storia di Wanokuni, presentata anche nel nuovo trailer di ONE PIECE. I due non interagivano tra di loro dall'arco di Zou a causa del matrimonio tra Sanji e Pudding che ha portato poi Rufy nell'arcipelago di Big Mom e poi su Whole Cake Island.

Wanokuni vedrà però il ritorno di questi due personaggi e consentirà a tutta la ciurma di cappello di paglia di riunirsi. Intanto però, a un solo mese dal debutto televisivo, vengono svelati i character design di Rufy e Zoro, o sarebbe meglio dire Rufytaro e Zorojuro.

Come possiamo vedere nel tweet in calce di Yonkou Productions, sono state svelate due illustrazioni. Nella prima vediamo Rufy a figura intera con un kimono rosso e la classica capigliatura da samurai con i capelli raccolti, mentre sulla destra si possono visionare alcune sue espressioni senza però lo stuzzicadenti in bocca. Nella seconda immagine vediamo invece Zoro, ancora più samurai del compagno, con vestiti tipicamente giapponesi sui toni del bianco e del verde e le tre spade sempre sul suo fianco destro.

L'arco segnerà anche l'inizio della presenza di Tatsuya Nagamine in ONE PIECE che farà da regista a uno degli archi più importanti della storia del manga e dell'anime e che già adesso fa pregustare tanti scontri di altissimo livello e di ampia portata. Wanokuni debutterà nell'anime di ONE PIECE il 7 luglio e seguirà quindi l'attuale arco del Reverie.