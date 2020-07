ONE PIECE: arrivano le magliette a tema per la morte di Ace

Ci sono stati tanti momenti importanti in ONE PIECE che hanno ispirato rappresentazioni e fan art di vario genere. Alcuni di questi sono stati ripresi anche ufficialmente per creare linee di merchandising ufficiale come la statuetta di Trafalgar Law che utilizza il suo potere. Talvolta arriva anche qualcosa basato sui momenti più dark dell'anime.

Durante la guerra di Marineford, uno degli eventi epocali di ONE PIECE e che diede una nuova botta di popolarità al manga e all'anime, arrivò la morte di Portgas D. Ace per mano dell'allora ammiraglio Akainu. Il pugno di magma penetrò il corpo di fuoco del figlio di Roger che salvò Rufy. Il risultato fu un enorme buco nel busto di Ace che lo portò alla morte in pochi secondi.

Quella scena è stata ripresa da una maglietta pubblicata temporaneamente sullo store Red Bubble, probabilmente non ufficiale. Come potete vedere nella foto ripresa dal subReddit di ONE PIECE in basso, la maglietta completamente nera ha al centro il disegno di Akainu che sbuca da una rappresentazione del foro nello stomaco di Ace, con tanto di carne insanguinata e bruciata tutto intorno. Non sappiamo se nel lato posteriore c'è un Rufy sbigottito che osserva dall'altra parte del buco.

Riguardo merchandising meno horror, in Giappone sta per arrivare la nuova collezione di ONE PIECE.