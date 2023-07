ONE PIECE, arrivano le nuove sigle: per la prima volta dopo vent'anni torna una ending!

L'anime di ONE PIECE sta per raggiungere l'apice della Saga di Wano Country. L'Imperatrice Big Mom è stata sconfitta da Law e Kidd, mentre Sanji e Zoro sono riusciti a disfarsi delle Superstar Queen e King. Il destino del paese dei samurai in cui viveva Kozuki Oden è nelle mani di Monkey D. Rufy.

Dopo una battaglia senza esclusione di colpi, per l'ennesima volta il capitano dei Mugiwara è stato sconfitto da Kaido. Questa volta, tuttavia, lo Yonko ha ricevuto un aiuto inatteso e non voluto, quello dell'agente del Cipher Pol 0 Guernica. Mentre Kaido si dispera per questa vittoria immeritata, il cliffhanger di ONE PIECE 1069 anticipa il destino di Rufy.

Presto gli spettatori dell'anime di ONE PIECE verranno sconvolti come a suo tempo lo furono i lettori del manga. Il guerriero della libertà sta per rinascere, portando con sé una nuova epoca di spensieratezza. Tuttavia, l'episodio 1070 di ONE PIECE non uscirà questa settimana. Il Gear 5 arriverà in ONE PIECE ad agosto e con sé porterà un'altra grande sorpresa.

Come vi avevamo già anticipato a inizio maggio, in ONE PIECE arriverà una nuova opening, ma non solo. Dopo ben 17 anni senza una sigla di chiusura, in ONE PIECE debutterà una sigla di chiusura. A rivelare questa notizia che ha del clamorso è come sempre l'insider @oecuf, il quale ha anche già smascherato i titoli dei brani. La prossima sigla di apertua di ONE PIECE sarà SEKAI NO OWARI, mentre l'ending Chilli Beans. Vi ricordiamo che l'ultima sigla di chiusura mostrata nell'anime di ONE PIECE risale agli episodi 264-278 trasmessi nel 2006.