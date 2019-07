ONE PIECE: arrivano i primi spoiler del capitolo 948

L'arco di Wanokuni prosegue, mentre le SBS dei tankobon svelano nuovi dettagli su personaggi e sul resto del mondo. Abbiamo visto il breve scontro tra Queen e Big Mom e le sue conseguenze nei capitoli precedenti di ONE PIECE, ma cosa succederà adesso che si è creato questo vuoto di potere nella prigione di Udon? Attenzione spoiler da qui in poi.

Il capitolo 948 di ONE PIECE sarà incentrato molto su un personaggio rimasto nell'ombra finora: Kawamatsu il Kappa. Lo stesso capitolo è intitolato "La presentazione di Kawamatsu il Kappa", facendo capire che il personaggio sarà estremamente importante nell'episodio di questa settimana. Il capitolo, inoltre, si apre con una nuova ministoria. Per ora non c'è ancora un titolo rivelato, ma nella copertina vediamo la fuga dei pirati Firetank dal territorio di Big Mom.

Per essere certi che le cose non vadano a rotoli, i prigionieri bloccano Rufy. Per evitare che questi blocchino Rufy e per dare speranza a tutti, Kawamatsu ottiene la "Spada dell'amore" da qualcuno in prigione, e il personaggio viene finalmente mostrato dal vivo, come si può vedere anche nell'immagine in calce. Intanto, Kiku e Raizo rivelano la loro identità e confermano che il vecchio Hyo non è altri che Hyogoro, il vecchio oyabun. O-Kiku si prepara a combattere per evitare che qualcuno informi Kaido di ciò che è successo sull'isola.

Infine, una brutta notizia per i lettori, poiché la prossima settimana ONE PIECE sarà in pausa. La serie tornerà sul numero 33 di Weekly Shonen Jump tra due settimane.