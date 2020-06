ONE PIECE: arrivano i primi spoiler del capitolo 982 in eccezionale anticipo

Rufy e Zoro sono già nei guai: il duo di pirati è nel bel mezzo dell'isola di Onigashima e naturalmente non è riuscito a seguire i piani. I protagonisti di ONE PIECE riusciranno a metterci una pezza dopo gli ultimi avvenimenti che di certo non hanno reso le cose facili?

A questa domanda potrebbero rispondere i primi spoiler di ONE PIECE 982 che, come è valso la scorsa settimana per ONE PIECE 981, sono arrivati con estremo anticipo rispetto ai tempi canonici. Vediamo cos'ha in serbo Eiichiro Oda per i suoi personaggi:

Black Maria ha deciso di non andare a cercare Yamato. In compenso, preferisce rimanere con Kaido.

Kanjuro e Momo appaiono nel luogo dove si trovano Kaido e Orochi , il duo sta bevendo alcol. Annunciano che l'operazione è fallita ma Kaido non sa ancora che i samurai sono già arrivati su Onigashima.

Denjiro e Sasaki si incrociano, ma Denjiro è già riuscito a ritravestirsi da Kyojuro per lanciare un attacco a sorpresa.

Chopper e Usopp si trovano davanti a Big Mom... e cercano di scappare da lei.

Ulti e Page One lavorano insieme. E i due incrociano Rufy.

Inoltre è stato assicurato che ONE PIECE non sarà in pausa la prossima settimana, pertanto ci sarà un terzo capitolo consecutivo pubblicato per il manga. Intanto avete già letto il capitolo 981 di ONE PIECE?