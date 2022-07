ONE PIECE: arrivano le riproduzioni dei Poignee Griffe targate Niejuan Studio

Nel vasto universo di ONE PIECE si trovano diversi elementi fondamentali, non solo per definire meglio alcuni aspetti della narrazione non ancora rivelati, ma anche per la prosecuzione dell’avventura dei Mugiwara. Tra questi rientrano i Poignee Griffe, omaggiati dagli artisti di Niejuan Studio con delle speciali riproduzioni da collezione.

Questi giganteschi cubi, fatti di un materiale sconosciuto e indistruttibile, sono estremamente importanti per ricostruire alcuni dei momenti più oscuri del passato del mondo, e per raggiungere la tanto famosa Laugh Tale. Nati nel Paese di Wa, centinaia di anni prima rispetto alla narrazione, i Poignee Griffe possono contenere anche dettagli sulle tre Armi Ancestrali, così come i quattro Road Poignee Griffe, distinti da un colore rosso rispetto al blu dei più comuni, servono proprio per scoprire l’ubicazione dell’isola dove Gol D. Roger ha lasciato lo ONE PIECE.

Appare quindi evidente la centralità di manufatti del genere, e per questo Niejuan Studio ha deciso di realizzare delle riproduzioni dei Poignee Griffe, alte 15 centimetri. Come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, si tratta di tre modelli con colori differenti, blu, rosso, e oro, e saranno disponibili a partire dal primo trimestre del 2023, al prezzo di 50 euro per prodotto. Per concludere vi lasciamo ai dettagli su tutti i Poignee Griffe trovati.