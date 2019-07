ONE PIECE: arrivano una serie di nuovissime informazioni su tre personaggi!

Le schede di tutti e tre i personaggi sono reperibili in calce, grazie al lavoro svolto dall'utente Twitter newworldartur . E voi cosa ne pensate? Quali altri personaggi vorreste vedere maggiormente approfonditi? Fatecelo sapere nei commenti! Se non l'avete ancora fatto inoltre, non perdete l'occasione di ascoltare la nuova Opening di ONE PIECE .

Bastille - 0887

Species: Human

Birthday: July 14th (new!)

Age: 38 (new!)

Height: 2.91m (new!)

Blood Type: F (new!)

Hometown: Grand Line (new!)

Favorite Food: Shark Meat Herbyaki (new!)

Confirmed user of Observation and Armament haki, which makes sense since he's a vice-admiral pic.twitter.com/y4CK4fK9Ze — Artur - Library of Ohara (@newworldartur) 8 luglio 2019

Hack - 0871

Species: Soldierfish Fishman

Birthday: August 9th

Age: 38

Height: 2.80m

Blood Type: F (new!)

Hometown: Fishman Island

Favorite Food: Kawara Senbei (new!)

Listed as a soldier, not an officer. Interesting that Koala holds a higher rank than him pic.twitter.com/svjzUAVPf2 — Artur - Library of Ohara (@newworldartur) 8 luglio 2019