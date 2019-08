ONE PIECE: sta per arrivare una action figure di Rufy in versione Wano

L'arco di Wanokuni è da poco sbarcato sulle televisioni nipponiche, mostrando a tutti gli sviluppi di ONE PIECE che nel manga di Eiichiro Oda sono già in prosecuzione da circa un anno. I pirati di cappello di paglia che si erano recati a Whole Cake Island per salvare Sanji sono naufragati sulle rive dell'isola dei samurai, separandosi.

Una volta risvegliatosi sulle rive di Wanokuni, Rufy si ritrova a fare amicizia con la piccola O-Tama e, come ad ogni saga, Oda decide di cambiare i vestiti dei propri personaggi. Quindi il capitano dei pirati di cappello di paglia cerca di travestirsi in stile ronin, con un kimono rosso, un'acconciatura da samurai e naturalmente una spada al suo fianco, praticamente rubata a Tenguyama Hitetsu.

Questa versione di Rufy è diventata il soggetto di una nuova action figure di Banpresto che sarà messa in vendita da dicembre 2019 e di cui potete trovare un'anteprima in calce. Il protagonista di ONE PIECE è già in posa da combattimento, preparandosi a sferrare un destro potenziato con l'Haki dell'Armatura. La statuetta sarà alta circa 20 centimetri e realizzata in PVC, con un costo totale d 1900 yen (circa 16 euro). L'action figure riporta tutti i dettagli del costume di Rufy a Wano, dal kimono tenuto avvitato alla vita allo stuzzicadenti in bocca.

L'anime di ONE PIECE sta per tornare sulla storia di Wanokuni dopo la parentesi di due episodi dedicata a ONE PIECE: Stampede, pubblicati nelle scorse due domeniche.