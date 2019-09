ONE PIECE: è arrivata una nuova organizzazione segreta!

Il capitolo 956 di ONE PIECE sta ancora sconvolgendo i fan. La nuova storia preparata da Eiichiro Oda per separare la fase due e la fase tre dell'arco di Wanokuni ci ha dato modo di dare uno sguardo ai tantissimi eventi accaduti nel mondo di ONE PIECE durante questi giorni, e sono tutti di un'importanza assoluta.

Una delle fasi presenti nel nuovo capitolo del manga di Oda è stata quella di Koby che comunicava, tramite un Lumacofono, con niente di meno che X-Drake. Quest'ultimo fu presentato come una Supernova durante l'arco narrativo dell'Arcipelago Sabaody e si diceva si fosse allontanato dalla Marina di ONE PIECE per motivi sconosciuti.

L'uomo si è poi unito ai Pirati Barrels e poi diventato capo della propria ciurma, decidendo però poi di sottomettersi all'imperatore Kaido. Il capitolo 956 di ONE PIECE ci ha però svelato che X-Drake è in realtà ancora un contrammiraglio della Marina e che addirittura è il capo della squadra segreta SWORD, di cui fa parte anche Koby. X-Drake è poi riuscito a comunicare, in segreto, tutti gli ultimi avvenimenti su Wanokuni. Quale sarà il piano di Drake e lo scopo della squadra SWORD?

Secondo alcune teorie, X-Drake potrebbe anche essere il personaggio misterioso che ha liberato Trafalgar Law pochi capitoli fa.