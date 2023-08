ONE PIECE: l'arrivo dell'Ammiraglio Kizaru sull'Isola del Futuro

La Saga dell'Isola del Futuro è tornata nel Laboratorio di Egghead, dopo la narrazione del flashback del Reverie e lo scontro tra Garp e Kuzan. I Mugiawara sono tornati sfidando gli Astri di Saggezza, ma il Governo Mondiale sta per rispondere schierando l'Ammiraglio Kizaru.

In ONE PIECE 1089 la Marina ha assediato il Laboratorio di Vegapunk, ma la Ciurma di Cappello di Paglia ha il controllo della situazione tenendo York sotto ostaggio. Il capitolo 1090 di ONE PIECE riprende con Rufy che si annuncia agli Astri. Ancora una volta ribadisce che sarà lui a diventare il Re dei Pirati. Tuttavia, se non fosse stato per Robin avrebbe ingenuamente rivelato preziose informazioni ai nemici.

A ogni modo, informazioni sulla situazione all'interno del Laboratorio di Egghead arrivano ugualmente a Kizaru e Saturn. È Rob Lucci a comunicare con loro e a fare il doppiogioco. I Seraphim sono stati intrappolati, con S-Snake che ha annullato la sua pietrificazione poiché innamorata di Rufy, i membri del Cipher Pol sono stati liberati e i feriti portati al sicuro sotto le cure di Chopper. La fuga non è comunque possibile, poiché York ha abilitato una barriera che impedisce di fuoriuscire dalla struttura.

L'Isola del Futuro è circondata dalle forze della Marina, ma sfruttando il Coup de Burst della Sunny Nami e Stella decidono di seguire una delle destinazioni registrate a Wano dal Log Pose. I Mugiwara andranno a nord-est, dove si trova Elbaf. È lì che si svolgerà la prossima saga di ONE PIECE. Tuttavia, sfruttando i propri poteri, l'Ammiraglio Kizaru anticipa questa mossa, riportata da Lucci, sbarcando solitario su Egghead. Rufy avverte un potentissimo Haki giungere sull'isola, ma ad affrontare Kizaru al momento è Sentomaru. Vi segnaliamo il riassunto completo di ONE PIECE 1091, che debutterà ufficialmente il 3 settembre 2023, e vi ricordiamo che ONE PIECE entra di nuovo in pausa, per cui il prossimo capitolo non rispetterà la normale programmazione.