ONE PIECE: l'arrivo della ciurma ad Enies Lobby nelle repliche su Italia 2

Proposte sulla rete televisiva Mediaset Italia 2, le repliche quotidiane di ONE PIECE ci mostreranno la conclusione della Saga di Water Seven. Assisteremo all'arrivo della ciurma di Cappello di Paglia ad Enies Lobby.

Di seguito vi proponiamo le date precise ed un breve sunto, proposto dalla stessa Mediaset, degli episodi che saranno ritrasmessi durante la settimana.

Episodio 256 - Missione di salvataggio

Data : lunedì 20 maggio, 20:24 - 20:51

: lunedì 20 maggio, 20:24 - 20:51 Trama: "Iceberg ha sistemato il prototipo di treno marino precedente al Puffing Tom, di modo che Rubber e la sua ciurma possano andare a liberare i loro amici rapiti."

Episodio 257 - Rubber e Zoro contro la grande onda

Data : lunedì 20 maggio, 20:51 - 21:18

: lunedì 20 maggio, 20:51 - 21:18 Trama: "Sanji chiama Nami con la Radio Snail, e la ragazza gli racconta le vere ragioni dello strano comportamento di Nico Robin."

Episodio 258 - Una nuova identità

Data : martedì 21 maggio, 20:26 - 20:53

: martedì 21 maggio, 20:26 - 20:53 Trama: "Usopp ha assunto la nuova identita' di Sogeking per aiutare gli amici della sua ciurma e non far capire che ha superato i problemi con Rubber."

Episodio 259 - Scontro fra cuochi!

Data : martedì 21 maggio, 20:53 - 21:22

: martedì 21 maggio, 20:53 - 21:22 Trama: "Sanji, Franky e Usopp/ Sogeking sono arrivati alla carrozza numero 4 e devono vedersela con uno strano tipo che si presenta come un cuoco e si chiama il folle Wanze."

Episodio 260 - Combattimento sul tetto del treno

Data : mercoledì 22 maggio, 20:15 - 20:40

: mercoledì 22 maggio, 20:15 - 20:40 Trama: "Mentre Sanji se la vede con il folle Wanze, Franky continua il suo combattimento contro Nero, la faina del mare."

Episodio 261 - Duello tra spadaccini

Data : mercoledì 22 maggio, 20:40 - 21:10

: mercoledì 22 maggio, 20:40 - 21:10 Trama: "Mentre il Rocketman procede la sua corsa, i ragazzi avvistano T-Bone sui binari, che li attende."

Episodio 262 - Un semplice piano di fuga

Data : giovedì 23 maggio, 20:15 - 20:40

: giovedì 23 maggio, 20:15 - 20:40 Trama: "Lucci racconta a Sanji che Robin e' pericolosa perche' puo' riportare alla luce qualcosa in grado di distruggere il mondo."

Episodio 263 - L'isola giudiziaria

Data : giovedì 23 maggio, 20:40 - 21:10

: giovedì 23 maggio, 20:40 - 21:10 Trama: "Grazie ai poteri del suo frutto del mare, Blueno riesce a tornare sulla carrozza di Sanji, Usopp e Robin e a riprendersi la prigioniera."

Episodio 264 - Preparativi per l'attacco

Data : venerdì 24 maggio, 20:15 - 20:40

: venerdì 24 maggio, 20:15 - 20:40 Trama: "Gli uomini di Franky, Rubber, Nami e Zoro si sono ritrovati con Sanji e Usopp/ Sogeking."

Episodio 265 - Attacco a Enies Lobby

Data : venerdì 24 maggio, 20:40 - 21:10

: venerdì 24 maggio, 20:40 - 21:10 Trama: "Dopo aver elaborato il piano di attacco a Enies Lobby, i pirati sono sconvolti quando si accorgono che Rubber si e' mosso per andare a liberare Robin e Franky."

Episodio 266 - I guardiani giganti

Data : sabato 25 maggio, 20:10 - 20:40

: sabato 25 maggio, 20:10 - 20:40 Trama: "Gli uomini di Franky non riescono a neutralizzare Karsee e Oimo; anzi, le due guardie mettono al tappeto i "super demolitori" sui quali i pirati contavano molto."

Episodio 267 - Tattica di sfondamento

Data : sabato 25 maggio, 20:40 - 21:10

: sabato 25 maggio, 20:40 - 21:10 Trama: "Continua la corsa sfrenata di Rubber nella città: tutte le guardie e i marinai sono stati mobilitati ma lui sfugge a qualsiasi tentativo di cattura."

Episodio 268 - Di nuovo uniti

Data : domenica 26 maggio, 20:15 - 20:40

: domenica 26 maggio, 20:15 - 20:40 Trama: "Rubber continua a vedersela con le guardie del governo, mentre il resto della sua ciurma combatte contro i marinai."

Episodio 269 - L'inganno

Data : domenica 26 maggio, 20:40 - 21:10

: domenica 26 maggio, 20:40 - 21:10 Trama: "Spandam spiega ai suoi prigionieri che Franky verrà condotto via nave alla prigione di Impel town mentre Nico Robin al quartier generale della marina."

Inoltre, nel caso in cui una sera non vi fosse possibile seguire la serie, i medesimi episodi saranno ritrasmessi la giornata seguente, in orario pomeridiano (14:00 - 14:50).



Nel mentre ricordiamo a tutti gli appassionati dell'opera di Eiichirō Oda che nelle scorse giornate sono stati rivelati interessanti retroscena sulla ciurma di Luffy: stiamo parlando del commovente motivo dietro le lacrime di Brook e dei suffissi onorifici usati da Sanji per rivolgersi a Nami e Robin.