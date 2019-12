ONE PIECE: in arrivo una light novel sul personaggio di Nami

L'account Twitter di ONE PIECE Magazine, la rivista ufficiale del manga di Eiichiro Oda, ha annunciato l'arrivo di una nuova light novel dedicata a uno dei personaggi più amati della ciurma, la bella Nami.

L'opera prenderà il nome di ONE PIECE novel Heroines, sarà scritta da Jun Esaka mentre Sayaka Suwa si occuperà delle illustrazioni. Precedentemente il magazine pubblicò un'altra storia inerente al mondo di ONE PIECE - sempre a cura di Hinata - incentrata sul personaggio di Ace.

Tra Aprile e Giugno 2018, invece, Shueisha mise sul mercato i tre volumi della light novel, i quali recentemente sono stati licenziati dall'editore americano Viz Media, con il primo che arriverà sul mercato a Maggio 2020. I romanzi sono stati supervisionati dallo stesso Eiichiro Oda, e approfondiscono numerosi punti oscuri legati al personaggio, dal suo equipaggio fino a una spiegazione più esaustiva del suo frutto del diavolo, Il Mera Mera no Mi.

La nuova light novel su Nami potrebbe avere dei presupposti simili, andando a sviscerare il passato del personaggio che, come abbiamo appreso dalle prime saghe del manga, non è stato per nulla felice. Per ora non conosciamo altri dettagli sull'opera, è stato un annuncio improvviso che di sicuro farà molto piacere a tutti i fan di Nami, sperando che prima o poi arrivi nel nostro paese insieme ai romanzi di Ace.

L'ultima puntata di ONE PIECE ha mostrato Kaido in versione animata, aggiungendo qualche dettaglio in più rispetto al materiale originale. Un fan di ONE PIECE ha immaginato l'imponente forza di Usopp alla fine dell'opera.