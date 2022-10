ONE PIECE: l'arrivo di Luffy a Marineford in una figure da collezione

La saga di Marineford e della guerra per la supremazia scatenata da Barbabianca rappresenta un punto centrale nella narrazione di ONE PIECE, per la caduta di uno degli Imperatori, e soprattutto per il protagonista. Deciso a salvare suo fratello Ace, Luffy si è lanciato verso i tre Ammiragli, con una delle migliori entrate in scena della serie.

Giunto all’allora sede del quartier generale della Marina, sulla nave degli evasi da Impel Down, Luffy si è poi lasciato aiutare da Jinbe per raggiungere il più velocemente possibile la piazza dove Ace sta per essere giustiziato. Il potente getto d’acqua dell’uomo-pesce permette al protagonista di arrivare di fronte ad Aokiji, Akainu e Kizaru, sorprendendo tutti i presenti, il Grand’Ammiraglio Sengoku e suo nonno Garp compresi.

Per omaggiare la scena, presente nell’episodio 474 dell’anime, gli artisti di Licking Dog Studio hanno prodotto la figure che potete vedere nelle immagini promozionali riportato in fondo alla pagina. Disponibile a partire dal secondo trimestre del 2023, al prezzo di 135 euro, la figure è alta 23 centimetri e presenta tre volti intercambiabili del protagonista.

