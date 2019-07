ONE PIECE: in arrivo una nuova action figure dedicata a Nami

Wanokuni è nel pieno dell'azione nel manga e sta per approcciarsi questa fase anche nell'anime di ONE PIECE. Ma, prendendosi una pausa, gli appassionati della serie di Eiichiro Oda possono dare uno sguardo alle numerose action figure dedicate ai personaggi della ciurma di cappello di paglia. Proprio per uno di questi c'è un nuovo arrivo.

Pinky:St è una linea di action figure disegnate da BabySue e prodotte dalla compagnia giapponese Vance Project. Il brand è molto conosciuto per i suoi accessori e parti interscambiabili, dando così la possibilità ai vari collezionisti di preparare i modellini come più gli aggrada. Ora Pinky:St ha prodotto una nuova statuetta grazie a una collaborazione con il noto manga e anime ONE PIECE, che raffigura la navigatrice della ciurma di cappello di paglia, Nami la gatta ladra.

La figure ha fatto il suo debutto allo Spring MegaHobby Expo ed è stata messa già in prevendita, con la distribuzione ufficiale che partirà a novembre. Il modellino di Nami che potete vedere nell'immagine in calce è alta circa dieci centimetri ed è stata fabbricata con plastiche PVS e ABS. Anche se le articolazioni non sono snodabili, può facilmente cambiare la propria posa con altre parti inserite nella confezione.

Il set infatti conterrà un corpo aggiuntivo, insieme a un ulteriore paio di braccia e diversi capelli e cappelli da farle indossare, per un totale di otto accessori utilizzabili. Cosa ne pensate di questa nuova figure dedicata a ONE PIECE? Disponibile a fine novembre 2019, è già prenotabile su amiami.com al prezzo di circa 51 dollari.