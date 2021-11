ONE PIECE: è in arrivo uno scontro tra shogun nei prossimi capitoli?

Al momento, ONE PIECE sta raccontando la guerra tra la fazione di Kaido e quella di Rufy. I combattimenti a Onigashima si sono ridotti enormemente negli ultimi mesi, con i Mugiwara che sono riusciti ad assestare colpi importanti al gruppo nemico. Manca tuttavia ancora qualcosa per vincere e liberare definitivamente Wano.

All'orizzonte potrebbe però profilarsi un nuovo scontro che si aggiungerebbe a quelli attualmente in corso. Oltre Rufy VS Kaido, King VS Zoro, Queen VS Sanji, Raizo VS Fukurojuku e Law & Kid VS Big Mom, abbiamo visto Yamato dirigersi verso l'armeria e lungo il percorso potrebbe incrociare anche Orochi. I due non si sono praticamente incrociati durante questa fase di ONE PIECE ma abbiamo da una parte il vecchio shogun di Wano, dall'altra lo shogun designato da Kaido.

Ciò servirebbe innanzitutto a chiudere la storia di Orochi, forse l'unico villain che per ora non ha trovato ancora un avversario e che difficilmente riuscirà a fuggire indenne da Onigashima. Considerato anche lo stato dei Foderi Rossi, è dura vedere l'ennesimo scontro tra loro. Yamato potrebbe quindi essere il personaggio prescelto per chiudere il vecchio ciclo di Wano.

C'è anche la possibilità che Orochi venga eliminato grazie a un incidente che magari coinvolga il Kanzenbo che ha fatto evocare a Kanjuro. Ciò porterebbe all'esclusione del personaggio senza inserire altri scontri, considerato che secondo Oda il climax di Wano è ormai vicino. In ogni caso, è difficile che Orochi sopravviva a questo arco di ONE PIECE.