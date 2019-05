One Piece: in arrivo una splendida action figure dedicata a Carrot

Nel corso della giornata odierna, l'account Twitter @newworldartur ha pubblicato un nuovo tweet ricco d'immagini legate a una splendida action figure dedicata a Carrot, personaggio apparso nella serie One Piece e largamente apprezzato dai fan.

La statuetta, che dalle immagini visibili a fondo news appare curata fin nei più piccoli particolari, dovrebbe essere resa disponibile nel corso del prossimo ottobre 2019 e molti amanti della serie si sono già mostrati entusiasti della figure, la quale andrà ad arricchire la già enorme gamma di prodotti a tema One Piece che vanno a rappresentare i sogni proibiti d'innumerevoli fan.

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda che dal 18 luglio 1997 è stato serializzato sulla rivista giapponese Weekly Shōnen Jump di Shūeisha. La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli anche in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre dello stesso anno. L'edizione italiana è curata da Star Comics, con pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi a partire dal 1º luglio 2001.

L'enorme successo ottenuto dall'opera ha successivamente portato a un adattamento anime prodotto da Toei Animation e trasmesso in Giappone su Fuji TV dal 20 ottobre 1999. L'edizione italiana è edita da Merak Film ed è andata in onda su Italia 1 dal 5 novembre 2001 per poi continuare su Italia 2 nel 2012. Toei Animation ha prodotto inoltre 11 special televisivi, 13 film anime, due cortometraggi 3D, un ONA e un OAV, senza ovviamente dimenticare la produzione fuori scala in termini di merchandise, tra videogiochi, gadget, vestiario, giocattoli e molto altro ancora.

Giusto quest'anno l'opera festeggia il suo venticinquesimo anniversario, evento che ha portato alla nascita di One Piece: Stampede, pellicola a cui stanno già facendo seguito numerosi gadget a tema.