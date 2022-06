ONE PIECE: in arrivo tre volumi speciali dedicati ai volti dei personaggi

Il 22 luglio 2022 ONE PIECE taglierà un traguardo sorprendente: i 25 anni di pubblicazione su Weekly Shonen Jump. L'epopea ideata da Eiichiro Oda è attualmente tra le serie più seguite e discusse, e nonostante la lunga pausa del manga, per celebrare questo speciale anniversario sono stati annunciati tre volumi piuttosto singolari.

I mesi estivi si riveleranno fondamentali per il franchise in quanto oltre ai festeggiamenti, e all’ipotetico annuncio di nuovi progetti, che verranno organizzati per i 25 anni della serie, il 6 agosto debutterà nelle sale giapponesi ONE PIECE: RED, pellicola molto attesa dagli appassionati, soprattutto per il coinvolgimento di Shanks e sua figlia Uta. In questo clima di attese e grandi aspettative, è stato quindi presentato ONE PIECE All Faces.

Si tratta di una collezione di tre volumi dedicati ai volti e alle espressioni dei moltissimi personaggi apparsi nei primi 60 numeri della storia, quindi precedenti al time skip. Un’iniziativa del tutto inaspettata, di cui potete vedere sia le cover dei tre volumi in calce, con protagonista Luffy, sia un breve video promozionale che specifica la data d’uscita: 22 luglio 2022, data in cui il viaggio di Cappello di Paglia ebbe inizio sulle pagine della rivista principale di Shueisha.

