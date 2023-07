ONE PIECE: l'arrivo a Egghead nel video celebrativo del volume 106

In seguito agli incredibili e fondamentali eventi nel Paese di Wa, i Mugiwara hanno intrapreso un nuovo viaggio per avvicinarsi alla leggendaria Laugh Tale, e mentre i lettori di ONE PIECE aspettano con trepidazione il ritorno del manga, attualmente in pausa, ecco un video per celebrare l’uscita del volume 106.

Ormai lontani dalle coste di Wano Luffy e compagni si sono imbattuti in un’isola-laboratorio, Egghead, dove hanno fatto la conoscenza del geniale scienziato noto come Dr. Vegapunk e dei suoi cloni, in cui è instillata una parte della sua mente. Definiti anche come satelliti, questi cloni sono molto differenti tra loro sia caratterialmente che esteticamente, come reso evidente anche dal video celebrativo allegato in fondo alla pagina.

Luffy e compagni sono rimasti incredibilmente sorpresi nel vedere di fronte a loro Egghead, in tutta la sua tecnologica magnificenza, e come si nota anche dalle rapide sequenze del video, tutti sono rimasti colpiti dalla stravaganza della creazione di Vegapunk, primi fra tutti i suoi “satelliti”, apparsi per la prima volta con colori che hanno lasciato non poco sorpresa la community.

Dalle tute spaziali, alla scoperta di dettagli sul passato del mondo ideato da Eiichiro Oda, l’arrivo a Egghead si è rivelato centrale nella narrazione, e per personaggi quali Orso Bartholomew, Kuma, e sua figlia Jewelry Bonney. Fateci sapere cosa ne pensate di questo video realizzato per celebrare l’uscita del volume 106 di ONE PIECE nei commenti.

