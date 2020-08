ONE PIECE: l'arte di Franky in un'inquietante illustrazione

Il capolavoro di Eiichiro Oda, ONE PIECE, è il manga più famoso dell'intero panorama nipponico, a riprova della lunga sequela di record e traguardi che il sensei è riuscito a raggiungere durante la sua travagliata esperienza tra le fila della rivista Weekly Shonen Jump. Ma il successo è solo merito suo?

Anche se ONE PIECE sta uscendo dal podio del 2020, è bene ricordarsi come il manga continui a macinare vendite e non è escluso un clamoroso sorpasso negli ultimi mesi di questo anno turbolento. Ad ogni modo, a garantire l'immensa popolarità della serie è il numeroso pubblico che da oltre 20 anni continua a seguire il progetto e a supportarlo sia economicamente che con straordinarie manifestazioni di creatività. Nel corso del tempo, inoltre, alcuni artisti sono diventati un'icona della community, proprio come Wafalo.

L'artista in questione ha imparato a farsi conoscere per il proprio stile macabro, riuscendo a reinterpretare diverse scene della serie attraverso un tratto più crudo come dimostra questa illustrazione sul destino di Oden. Recentemente, Wafalo è tornato a far parlare di sé attraverso un'inquietante rappresentazione artistica, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, dedicata nientedimeno che al carpentiere dei Mugiwara, Franky. Il noto pirata, infatti, è ritratto intento a lavorare con uno sguardo spaventoso e ossessionato, tipico dell'artista.

