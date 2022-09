ONE PIECE: l'arte della spada di Drakul Mihawk nella figure di Infinte Studio

Nelle sconfinate acque dell’universo di ONE PIECE l’arte della spada è una pratica piuttosto comune, ma nessuno sa padroneggiare le armi bianche come Drakul Mihawk. Ex membro della Flotta dei Sette, Mihawk è considerato il miglior spadaccino del mondo, e ora la sua padronanza dell’arte della spada è stata immortalata in una nuova figure.

Mihawk appare per la prima volta nel capitolo 49 del manga di ONE PIECE, tagliando in due la nave dei Pirati di Creek, intenzionati a distruggere il Baratie. Nel capitolo successivo Zoro riconosce gli occhi di falco che contraddistinguono Mihawk, e sapendo del suo incredibile talento con la spada, decide di sfidarlo. Un episodio che renderà rivali i due per molto tempo, fino a quando Zoro non finirà per incontrarlo, dopo la guerra per la supremazia, chiedendogli di allenarlo.

Attualmente Mihawk è tornato nei radar della Marina, poiché in seguito allo scioglimento della Flotta dei Sette voluto dal Reverie ha co-fondato, al fianco di Crocodile, l’organizzazione Cross Guild, evento che ha causato anche un significativo incremento della sua taglia. Per onorare il migliore spadaccino del mondo Infinite Studio ha realizzato la figure da collezione che potete vedere in calce. Alta 40 centimetri, la statua si presenta dettagliata, sia nella resa del personaggio, che della Yoru, la potente spada dalla lama nera. La statua arriverà sul mercato nel secondo trimestre del 2023, ed è già possibile ordinarla al prezzo di 395 euro.