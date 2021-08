ONE PIECE: boom sui social per una fan art di Zoro, per i fan è tra le migliori di sempre

Zoro è sempre stato uno dei personaggi preferiti dai fan di ONE PIECE, e il recente sondaggio di popolarità globale ONE PIECE WORLD TOP 100 ne ha dato ulteriore conferma. In rete molti appassionati omaggiano lo spadaccino giornalmente, con cosplay, fan art e simili, ma l'opera che vogliamo mostrarvi oggi porta l'amore per il personaggio a un livello successivo.

In calce potete dare un'occhiata all'artwork di Turned Ninja, tanto apprezzato dai fan da diventare virale su Reddit e Twitter, con decine di migliaia di upvote e centinaia di condivisioni. L'artista ha persino deciso di mettere il suo capolavoro in vendita sul suo store online, ma vi anticipiamo che il prezzo è tutt'altro che economico.

Il disegno mostra Zoro in posa che le sue spade, ma come sicuramente avrete notato la fan art ha una piccola particolarità. Lo sagoma dello spadaccino, infatti, è stata realizzata impilando protagonisti, navi e simboli dell'anime, e il livello di dettaglio è davvero stupefacente. Una fan art originale ed estremamente curata, perfetta per rendere omaggio ad uno dei personaggi più importanti di ONE PIECE.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questa fan art? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che il manga di ONE PIECE è in pausa, e che il capitolo 1022 sarà disponibile su MangaPlus dal 22 agosto 2021.