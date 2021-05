ONE PIECE: un artista ricrea lo scontro tra Marco e King in un fantastico dipinto

L'arco narrativo ambientato nel Paese di Wa rappresenta non solo una delle saghe più longeve dell'intera serie ONE PIECE ma anche una grande avventura corale che ha introdotto numerosi e nuovi personaggi, facendone tornare in scena molti. Tra questi si trova Marco, in passato comandante della prima divisione e dottore della ciurma di Barbabianca.

Uno degli scontri più attesi e voluti, almeno nell'arco dell'ultimo anno, dai lettori dell'opera di Eiichiro Oda è stato quello tra Marco e King, una delle Superstar dei Pirati delle Cento Bestie, capace di trasformarsi in un gigantesco Pteranodonte grazie al Frutto del Diavolo Dino Dino da lui ingerito. Nel capitolo 1006, dopo l'inizio della guerra che continua ad infiammare le strade e i cieli di Onigashima, Marco è entrato in scena affrontando direttamente King e Queen, due dei migliori uomini della ciurma di Kaido.

Nonostante lo scontro in questione abbia messo in difficoltà l'ex dottore dei Pirati di Barbabianca, Marco si è dimostrato incredibilmente abile, e per celebrarlo l'artista @awfulowafalo ha realizzato lo splendido dipinto che potete vedere in calce, ritraendo una battaglia tra Marco e King, trasformati rispettivamente nella maestosa Fenice blu e nel minaccioso Pteranodonte, dove si può distinguere la giacca indossata dalla Superstar. Cosa ne pensate di questo incredibile omaggio? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Vivre Card ha rivelato una triste realtà sul personaggio di Yasuie, e vi lasciamo alla data d'uscita e alle previsioni del capitolo 1013 di ONE PIECE.