ONE PIECE: un artista stupisce con delle snickers personalizzate per Rufy e Zoro

Il franchise di ONE PIECE è enorme, con tanti personaggi presentati e rielaborati in tante versioni grazie al vasto merchandising disponibile. I prodotti a tema piratesco variano dalle classiche magliette, action figures e poster a quelli più particolari. Ma talvolta anche i fan si ingegnano per portare la propria versione di un oggetto.

Il fan CoolSTO66 ha recentemente iniziato a lavorare su alcune scarpe personalizzate, ispirandosi a ONE PIECE. Negli scorsi giorni ha già mostrato il primo modello basato sulle spade di Zoro, la Wado Ichimonji e la Shusui che impegnano tutta la fiancata della scarpa. Tuttavia l'artista non si è fermato qui e ha deciso di creare anche una scarpa che si ispirasse al capitano della ciurma protagonista, Monkey D. Rufy.

Come potete vedere nell'immagine in calce, CoolSTO66 ha aggiornato su Reddit il progresso del suo lavoro. Nella foto scattata infatti ha presentato sia il modello già pronto della scarpa di Zoro ma anche quello nuovo dedicato a Rufy. Stavolta appare il pugno gom gom del protagonista, allungato tanto da arrivare dal tacco al centro della scarpa, contornato di una base rossa e dettagli gialli, oltre a un piccolo cappello di paglia.

Se fossero disponibili nei negozi, acquistereste questi modelli di scarpe a tema ONE PIECE? Ufficialmente, invece, da poco sono arrivate le tre nuove statuette dedicate ai Tre Ammiragli, Aokiji, Akainu e Kizaru.