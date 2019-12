ONE PIECE: un artwork immagina Rufy con lo stile di alcune serie famose

Lo stile di un artista per essere efficace è necessario che sia unico, deve essere riconoscibile e spiccare tra quello degli altri artisti, in modo tale da colpire immediatamente il lettore. Il mangaka di ONE PIECE, Eiichiro Oda, ha coniato uno dei protagonisti più riconoscibili di sempre - Rufy.

Un artista ha rappresentato Cappello di Paglia in un artwork piuttosto particolare, declinandolo con il tratto di alcune rinomate serie - Dragon Ball Z, Le Bizzarre Avventure di JoJo, l'Attacco dei Giganti, Naruto, Bleach e My Hero Academia.

L'autore di questa illustrazione ha realizzato davvero un ottimo lavoro, replicando in maniera credibile l'impronta artistica dei mangaka correlati alle serie sopracitate, e ha ricevuto un feedback molto positivo dalla community che l'ha premiato con 10.721 mila rewteet e 34.516 mila mi piace.

Per quanto riguarda Oda, il suo tratto è stato senza dubbio uno dei fattori che hanno contribuito al successo di ONE PIECE. Nei primi volumi i suoi personaggi si caratterizzavano per una rotondità molto accentuata, che ben si confaceva alle atmosfere iniziali, mentre durante lo sviluppo dell'opera - soprattutto dal timeskip in poi - le sue linee sono diventate più nette e spigolose.

Una scelta che a molti è piaciuta, considerata come la naturale maturazione di un artista, mentre altri continuano a preferire l'approccio artistico di un tempo. Voi da che parte state? E quali sono secondo voi gli stili presenti nell'artwork che si più si addicono a Rufy?

Attraverso una simpatica applicazione, è stato creato il personaggio più terrificante di ONE PIECE. Lo scontro tra Rufy e Kaido sta per mostrarsi in tutta la sua forza nell'anime di ONE PIECE.