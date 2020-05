ONE PIECE: Aryvilchis fa risaltare tutta la sensualità di Nico Robin con un cosplay

La saga di Water 7 ed Enies Lobby è stata fondamentale per la ciurma di Cappello di Paglia, in particolare per Nico Robin. Dopo la lotta contro il Governo Mondiale, l'archeologa di Ohara si è avvicinata ancora di più alla sua ciurma. Ma ricorderete tutti le difficoltà che ha dovuto superare da quando fu lanciato il Buster Call sulla sua isola.

Durante quella saga, Nico Robin passò a un vestito composto da una giacca nera e lunga che le arrivava fino alle cosce, con una camicetta bianca a pois azzurri, finendo con due lunghissimi stivali neri con tacco. Quel vestito è stato ripreso dalla cosplayer Ary Vilchis che ha portato una Nico Robin fedelissima.

Nelle foto in basso alla notizia vediamo due immagini che purtroppo non ci regalano un cosplay di Nico Robin a figura intera ma di cui si può notare un'ottima somiglianza che ha reso virale le foto. Il taglio di capelli e lo sguardo, insieme alla posa che utilizza per attivare le abilità del frutto Fior Fior hanno catturato i fan di ONE PIECE.

Vi piace questo cosplay a tema ONE PIECE? Nico Robin sarà fondamentale contro Kaido così come tutto il resto della ciurma, mentre i lettori dell'opera devono rassegnarsi alla situazione giapponese e accettare che ONE PIECE andrà in pausa più spesso nei prossimi mesi.