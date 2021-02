ONE PIECE: che aspetto avrà Sanji a 40 e 60 anni? La risposta di Oda, in due versioni

Ad Eiichiro Oda piace particolarmente accontentare i suoi fan e fornire valide reinterpretazioni dei personaggi di ONE PIECE. In particolare, al senei non dispiace immaginare come apparirebbero i Mugiwara nei panni di uomini di mezza età. All'appello mancava ancora Sanji il cui futuro dipenderà dal modo in cui curerà il proprio aspetto.

Proprio così, Oda non si è limitato a disegnare una singola versione di Sanji a 40 e 60 anni, bensì ben due varianti che differiscono dalla cura del suo aspetto. Prima di scendere nel dettaglio, vi ricordiamo che il sensei ha immaginato anche Chopper come un uomo di mezza età nonché il capitano dei Mugiwara da "vecchio".

Da domani sarà ufficialmente possibile acquistare il volume 98 di ONE PIECE che, come di consueto, nasconderà al suo interno nuovi extra inediti disegnati appositamente dal sensei. Nella sezione degli SBS, ovvero l'angolo di botta e risposta tra l'autore e i suoi lettori, Oda ha immaginato come apparirebbe Sanji da adulto in due differenti varianti, le stesse che potete ammirare in calce alla notizia.

In quella in alto, il pirata dei Mugiwara sembra prendersi cura di sé stesso e a 60 anni pare aver raggiunto un certo successo come Chef, proprio come il suo mentore. In quella più in basso, invece, Oda ha immaginato una realtà alternativa in cui Sanji appare come una sorta di mascalzone.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste due illustrazioni? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti in fondo alla pagina.