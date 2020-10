ONE PIECE: che aspetto avrebbe Mihawk nella vita reale? Un fan prova a immaginarlo

La grande storia di ONE PIECE non procede unicamente verso un unico filone narrativo, anzi, si dilata in svariate sottotrame che nel complesso dipingono un immaginario imponente ed estremamente variegato. Ma che aspetto potrebbero mai avere quei personaggi dalle fattezze fisiche tanto bizzarre nella vita reale?

Traslare il franchise di ONE PIECE nella realtà è un processo estremamente complesso ma particolarmente affascinante anche nei singoli dettagli, basti pensare alla taglia reale di Barbanera. Più difficile, invece, è ricreare il volto di un personaggio a causa del particolare stile del sensei che, in molti casi, perdono persino le fattezze umane.

Nonostante ciò, agli appassionati della serie piace particolarmente immergere il capolavoro di Oda nel mondo della creatività e per questo, un fan, una certa Patricia Fagundes, ne ha approfittato per immaginare Mihawk, il migliore spadaccino al mondo secondo ONE PIECE, nonché il più grande avversario di Zoro, uno dei protagonisti della storia. L'illustrazione in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è un affascinante ritratto che sembra essere riuscito a soddisfare a pieno il suo obiettivo. Il post, condiviso nella community di Reddit, ha riscosso un notevole clamore da parte dei fan che hanno soprattutto apprezzato la resa degli occhi e i dettagli del viso.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione artistica, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che tra le nostre pagine sono disponibili gli spoiler del capitolo 994 di ONE PIECE.