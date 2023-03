ONE PIECE: l'asso nella manica di Carrot in questa figure da oltre 1000 euro

Tra i personaggi di ONE PIECE che in qualche modo hanno costruito grandi dibattiti in rete sicuramente spicca Carrot, una visone di tipo coniglio che tanto si è fatta amare dalla community dedicata. In molti, inoltre, erano convinti che il ruolo del personaggio potesse diventare centrale nella trama.

Il dibattito sull'11° membro dei Mugiwara, infatti, aveva frapposto Carrot e Yamato, due personaggi tanto diversi quanto estremamente originali e forti per rinforzare le fila della ciurma di Cappello di Paglia. Approfittando di un paio di ipotesi, inoltre, abbiamo provato a fare una stima della taglia di Carrot qualora fosse entrata tra i ranghi di Rufy.

Ad ogni modo, recentemente Lightyear studio ha realizzato un modellino in scala della visone di tipo coniglio, lo stessa che potete apprezzare in calce alla notizia, che ritrae proprio il personaggio nella sua forma Sulong, l'asso nella manica della sua specie. La figure è già preordinabile tramite un acconto di 400 euro di cui ulteriori 699 da saldare al momento della consegna tra il terzo e il quarto quadrimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.