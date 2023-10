ONE PIECE: l'assurda teoria sulla madre di Rufy

Quando si tratta di One Piece, i fan della serie si spremono da sempre le meningi per cercare di carpire ogni singolo dettaglio che Oda può avere nascosto tra le pagine del manga. Questo fa nascere teorie su praticamente qualsiasi personaggio dell'opera.

Eppure la popolare teoria sull'identità della madre di Rufy, nasce da delle premesse discutibili. Essa ruota attorno all'idea che Crocodile, l'ex membro della flotta dei sette, sia in realtà una donna, nonché la madre dell'amato protagonista della serie.

L'idea che Crocodile in passato potesse non essere un maschio affonda le radici nella decisione dell'ex comandante della Baroque Works di aiutare Rufy a Impel Down. In quel momento infatti, l'Imperatore Ivankov minaccia Crocodile di rivelare un suo vecchio segreto se quest'ultimo non li avesse aiutati a fuggire dalla prigione. Considerato il potere del Frutto del Diavolo di Ivankov, il frutto Horu Horu, che tra i tanti poteri permette al leader del regno di Komabakka di cambiare il sesso dei suoi bersagli, l'eccentrico rivoluzionario avrebbe potuto in passato trasformato Crocodile nell'attuale uomo che tutti conosciamo. Per non far scoprire il proprio segreto, il pirata della sabbia avrebbe così accettato di aiutare Rufy.

La popolarità di questa teoria ha reso il comandante della Baroque Works un personaggio molto apprezzato dai fan, tanto da trasformare Crocodile in una figure della collezione di One Piece.

Vi sono altri due importanti aspetti a sostegno della teoria di Crocomom. Il primo riguarda la rappresentazione del volto di Crocodile durante il flashback dell'esecuzione di Gold D. Roger. Che sia nel manga, nell'anime, o nel live action, il volto del pirata è sempre oscurato. Scelta stilistica? Probabile, tuttavia in futuro potrebbero esserci delle sorprese.

Il secondo aspetto riguarda invece alcuni disegni di Oda. Più volte infatti il mangaka ha disegnato Crocodile in tenera età e tutte le volte l'aspetto dell'ex membro della Flotta dei Sette è curiosamente androgino. Se volete avere un'idea di come sarebbe questo personaggio se fosse una donna, potete dare un'occhiata a questo cosplay di One Piece che da vita a un Crocodile tutto al femminile.

In ogni caso, la teoria che Crocodile possa essere la madre di Rufy continua a sembrare assurda. Con l'avvicinarsi dell'arco narrativo conclusivo dell'opera risulta improbabile una saga sul Pirata della sabbia che rivela la sua trasformazione da femmina a maschio. Solo il tempo ce ne potrà dare la conferma.