ONE PIECE, gli Astri di Saggezza sono più o meno forti degli Imperatori?

Prima degli eventi di Egghead i Cinque Astri di Saggezza erano semplicemente visti come grandi amministratori di tutto ciò che accade nei mari di ONE PIECE. Ma l’arrivo sull’isola laboratorio di Jaygarcia Saturn ha dato prova delle loro fenomenali abilità in qualità di combattenti, forse persino superiori a quelle dei Quattro Imperatori.

In base a quanto accaduto finora è chiaro che i cinque astri di saggezza saranno i principali antagonisti dell’arco narrativo di Egghead, e grazie alle loro trasformazioni, ispirate a Yokai e mostri della fantascienza letteraria, come il verme delle sabbie di Dune del ciclo di romanzi scritti da Frank Herbert, hanno già rivelato di avere poteri a dir poco sensazionali e terrificanti.

Oltre alle varie forme raggiunte grazie al risveglio dei loro rispettivi frutti del diavolo, i Gorosei possono vantare anche una capacità rigenerativa impareggiabile. Mai nel corso dell’epopea piratesca ideata da Eiichiro Oda si era vista una resilienza così straordinaria, tale da star già alimentando teorie sulla possibile immoralità dei cinque astri di saggezza.

Come ultimo dettaglio piuttosto rilevante vi è, poi, la loro totale maestria dei tre tipi di ambizione, uno dei due pilastri centrali del power system presente nella serie. Conoscendo queste informazioni, e il fatto che ogni tipo di attacco di Luffy Gear Fifth contro Saturn non sembra aver sortito alcun effetto o danno permanente, è molto improbabile che i Quattro Imperatori riescano a sconfiggere gli astri di saggezza, soprattutto se non riuscissero a comprendere come limitare o annullare il loro potere rigenerativo.

