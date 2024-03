ONE PIECE, gli Astri di Saggezza si mostrano in tutta la loro mostruosa potenza

I problemi riscontrati dai Mugiwara su Egghead, affidata dal Governo Mondiale al geniale Vegapunk, sono peggiorati esponenzialmente nelle tavole conclusive del capitolo 1109 di ONE PIECE. Il mostruoso Jaygarcia Saturn ha infatti architettato una mossa impensabile e inaspettata, portando sul campo di battaglia alleati straordinari.

Da qui in avanti attenzione a possibili spoiler sul capitolo 1110 di ONE PIECE, disponibile dalle ore 16:00 di oggi 17 marzo 2024 su MangaPlus.

Gli astri di saggezza ricoprono una delle posizioni più elevate nella scala gerarchica di potere del Governo Mondiale, e oltre ad essere amministratori e responsabili del potere e di tutto ciò che accade nelle acque del Nuovo Mondo al di fuori degli affari dei pirati sono anche dotati di immense capacità combattive.

Luffy ha dimostrato di poter colpire Saturn, pur non recandogli alcun danno significativo apparentemente, ma l’evocazione degli altri quattro astri di saggezza pone il protagonista in enorme svantaggio sul campo di battaglia. Intenzionati a fermare Vegapunk dal diffondere il messaggio, gli astri non esitano a mostrare subito le loro forme Yokai, e sono semplicemente spettacolari.

Nella tavola in cui appaiono nel capitolo 1110 vengono descritti e presentati in questo ordine: Marcus Mars, dotato della forma dell’Itsumade, un uccello dalla lunga coda della mitologia giapponese; Topman Warcury appare nella forma del Houki, conosciuto anche come Fengxi, vale a dire uno yokai dall’aspetto di cinghiale della mitologia cinese; Ethanbaron V. Nusjuro assume invece la forma del Bakotsu, una sorta di centauro scheletrico, che nella mitologia giapponese sarebbe mosso da un grande senso di vendetta; infine abbiamo la singolare forma di Ju Peter, che si allontana dalla mitologia orientale, visto che si tratta di un verme delle sabbie, probabilmente un omaggio all’universo ideato dallo scrittore americano Frank Herbert nei romanzi del ciclo di Dune, tornato in voga grazie alle due pellicole dirette da Denis Villeneuve.

Nella magnifica illustrazione che segue la loro rapida presentazione, i cinque astri di saggezza trasformati appaiono enormi rispetto a Luffy, un microscopico individuo in primo piano. Inoltre, va considerato che con il loro arrivo sull’isola, l’intera superficie è stata investita dall’incredibile Haki che possiedono. Come era prevedibile, in aiuto di Luffy sono accorsi Brogi e Dori, ma hanno davvero qualche possibilità contro queste mostruosità?

