ONE PIECE, quali sono gli attacchi più forti dei Mugiwara? Potenza allo stato puro!

Con la fine di Wano nell'anime di ONE PIECE i Mugiwara hanno ricevuto delle nuove taglie. La ciurma capitanata da Rufy Cappello di Paglia è una delle più temute del Nuovo Mondo, nonché una delle più ricercate dal Governo Mondiale. Ma quali sono gli attacchi più forti dei Mugiwara in ONE PIECE? Prima di andare avanti, occhio agli spoiler!

Lo scontro contro i Tobiroppo e le Superstar dei Pirati delle Cento Bestie e contro i generali dei Pirati di Big Mom, i Mugiwara sono stati costretti a spingersi oltre. Ognuno dei pirati della ciurma di Cappello di Paglia è riuscito a sconfiggere un avversario importante e a diventare più potente. Ecco dunque i colpi caratteristici dei Mugiwara, partendo dal capitano della ciurma.

Rufy a Wano ha ottenuto il Gear 5th, con il quale ha creato una versione potenziata del Gomu Gomu no King Kong Gun. Parliamo del Bajrang Gun, la tecnica più potente di Rufy che gli ha permesso di ottenere un pugno dalle dimensioni paragonabili a Onigashima.

Mossa più forte di Zoro è la tecnica a tre spade re dell'inferno: 103 Mercies Dragon Damnation, con cui carica di haki le sue spade per creare un fendente che poi lo rilascia tutto in un colpo. Questa tecnica viene utilizzata dallo spadaccino per la prima volta contro King.

Colpo più forte del cuoco Sanji è l'Ifrit Janbe Boeuf Burst. Gambanera esegue un calcio intriso di fiamme verso il nemico, spazzandolo via con una potente esplosione a spirale. Questo è l'attacco con cui Queen viene sconfitto.

Jinbe sfrutta il Karate degli uomini pesce. Il suo Onigawara Seiken è un potente pugno sferrato in linea rette che genera una potente onda d'urto carica di fulmini neri. Questa mossa mette al tappeto Who's Who.

Per quanto riguarda Nami, il colpo più potente della ladra dei Mugiwara è lo Zeus Breeze Tempo, una mossa in combinazione con Zeus che scarica un poderoso tuono sul terreno. Questa mossa è in grado di ferire Big Mom.

Nico Robin a Wano sviluppa la sua tecnica definitiva risvegliando il mostro che è in lei. Il Demonio Fleur Grand Jacuzzi Clutch è un gigantesco mostro con cui Black Maria viene sconfitta definitivamente.

Il Midori Boshi: Baku Bokkuri di Usopp è un colpo sparato dalla sua fionda che genera numerose pigne che esplodono tutte insiene dopo un determinato periodo di tempo. Viene utilizzata contro Page One, ma il Tobiroppo resiste a questo attacco.

Attacco chiave di Brook è il Phrase d'armes: Orchesta, un fendente a forma di chiave di sol che congela il punto d'impatto e gli avversari.

Il Franky Radical Beam è l'attacco finale di Franky. Caricando un raggio all'interno del suo corpo, un potente laser viene sparato causando una massiccia esplosione che incenerisce gli avversari. Anche Big Mom sembrava preoccupata da questo attacco.

Concludiamo con l'attacco più forte di Chopper, il Monster Point. Consumando più Rumble Ball contemporaneamente, il dottore dei Mugiwara si trasforma in un mostro colossale dalla forza smisurata senza controllo. Questa forma rende Chopper un pericolo sia per gli altri che per sé stesso.