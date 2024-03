ONE PIECE, gli attacchi più forti nell'opera di Oda: la top 3

Le battaglie in One Piece non mancano mai. Dalla loro uscita, sia il manga che l'anime hanno messo in scena una miriade di scontri eccezionali che hanno spinto molti personaggi oltre i propri limiti. Quali sono le mosse più devastanti che abbiamo visto in azione? Parliamone nella prossima sezione spoiler!

3 - Buco Nero, Utilizzatore: Barbanera

Barbanera è il capitano di una delle ciurme più forti di One Piece e la sua posizione di potere è assicurata dal terrificante Frutto Dark-Dark. La tecnica distintiva dell'Imperatore del Mare è chiamata Buco Nero. Barbanera, con questa abilità, diffonde la propria oscurità su un'ampia area e ne diventa il centro di gravità. Chiunque si trovi nel raggio d'azione del Buco Nero, viene completamente schiacciato e inghiottito dalla forza di gravità esercitata dall'oscurità.

2 - Gomu Gomu no Bajrang, Utilizzatore: Rufy

Lo scontro tra Rufy e Kaido in One Piece è diventato il più lungo della storia degli anime e si è concluso solo grazie al risveglio del Frutto del Diavolo del protagonista. Il Gear Fifth ha portato in dote la possibilità di utilizzare uno degli attacchi più forti dell'opera, il Gomu Gomu no Bajrang. Con questa tecnica, Rufy gonfia il suo pugno fino a farlo diventare grande quanto un'isola e lo infonde con l'Haki dell'Armatura e del Re Conquistatore per poi scagliarlo con tutta la potenza possibile.

1 - Gekishin, Utilizzatore: Barbabianca e Barbanera

Il Tremor-Tremor è il Paramisha più pericoloso di One Piece. Le scosse che può causare, infatti, possono scatenare terremoti e tsunami. Il Gekishin è un attacco molto efficace nel combattimento ravvicinato che consente a chi lo usa di creare una crepa nell'aria di fronte al nemico e produrre un'onda d'urto letale direttamente nel corpo del nemico. Non stupisce che questo Frutto del Diavolo, potenzialmente, sia in grado di distruggere il mondo intero.

Quali sono le tecniche che vi hanno stupito di più in One Piece? Vi aspettiamo nella sezione commenti!

Dragon Ball Super (Vol. 21) è uno dei più venduti oggi su