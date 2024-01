ONE PIECE, gli attacchi più forti di Rufy? Questi sono i 5 più letali

Partendo dal piccolo villaggio di Foosha Monkey D. Rufy ha iniziato un percorso di miglioramento ed esplorazione dei mari, delle acque della Rotta Maggiore, per rivendicare l’agognato ONE PIECE e diventare il grande re dei pirati. Per farlo ha dovuto raffinare i poteri derivanti dal frutto Gom Gom, sviluppando tecniche dalla potenza straordinaria.

L’arsenale di Rufy è sempre più vasto, soprattutto dopo gli eventi di Wano dove è stato in grado di risvegliare il frutto del diavolo ingerito quando era ancora un bambino, rivelatosi in realtà di tipo mitologico che lo tramuta nella divinità del sole Nika, conferendogli una versatilità impressionante sul campo di battaglia. Arrivato ad ottenere il riconoscimento di Imperatore dopo aver dimostrato la sua superiorità su Kaido, considerato precedentemente l’uomo più potente del Nuovo Mondo, Rufy ha raggiunto anche un buon livello di maestria in svariate tecniche, ed ecco le cinque più letali.

In fondo alla classifica troviamo il Gomu Gomu no Over Kong Gun, usata per la prima volta contro Kaido e parte degli attacchi della forma Bounceman del Gear Fourth. Di base somiglia alla King Kong Gun, ma è terribilmente più forte anche grazie alla sinergia con l’Ambizione del Re Conquistatore.

Il Gomu Gomu no Dawn Rocket usata contro lo scontro più recente con Rob Lucci, durante la saga di Egghead, è una delle nuove tecniche del Gear Fifth e consiste in uno straordinario potenziamento dell’attacco Gomu Gomu no Rocket.

Viene poi il Gomu Gomu no Gigant, usato contro Kaido e l’Ammiraglio Kizaru in forma Gear Fifth, col quale Rufy si trasforma in una versione gigantesca di sé stesso, ottenendo di conseguenza un’improvvisa crescita del suo potenziale offensivo, anche se a discapito della velocità.

Il Gomu Gomu no White Star Gun si aggiudica invece la seconda posizione. Questo attacco, usato contro Kizaru nella saga di Egghead, vede Rufy ruotare velocemente su sé stesso per preparare un pugno devastante, infuso con l’ambizione dell’armatura e del re conquistatore. Per comprendere l’efficacia di una tecnica del genere, basti pensare che ha steso Kizaru, uno dei migliori soldati della Marina, lasciandolo stordito per diversi minuti.

Infine, il titolo di tecnica più potente e letale di Rufy va al Gomu Gomu no Bajrang Gun, l’enorme pugno scagliato contro Kaido per decretare la sconfitta definitiva dell’Imperatore che aveva tiranneggiato su Wano per anni.

Ricordiamo, infine, che un film di ONE PIECE potrebbe aver svelato qualcosa sul finale.