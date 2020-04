Da ONE PIECE a L'Attacco dei Giganti: le action figure che vi svuoteranno il portafogli

Rispetto al passato il merchandising legato al mondo degli anime è più facile da trovare, ma ciò non significa che tutto sia alla portata delle nostre tasche. Alcuni di questi oggetti infatti, sono stati creati con il solo scopo di far impazzire i fan e fargli spendere una fortuna per poi mostrare agli amici di essere uno dei pochi eletti.

In questa lista a prova di portafogli, sono inclusi alcuni pezzi esclusivi realizzati in pochissimi lotti e perciò nella maggioranza dei casi tali articoli non saranno più disponibili. Detto questo partiamo alla grande:

Uno dei prodotti più amati dal fandom sono le action figure o action statue. Questi modellini rappresentanti generalmente i protagonisti delle serie animate più famose arrivano spesso a costare più di un centinaio di euro a pezzo, e l'altissima domanda ne causa un ricambio continuo. Qualche anno fa la società giapponese Zoukei-Mura realizzò 25 bambole in porcellana di altissima qualità ispirate all'anime di Gosick. Le bambole che hanno dato la vita Victorique de Blois sono possibili da reperire sul mercato dell'usato per non meno di 1000€.

Se 1000€ non vi sembravano poi così molti, sarete felici di sapere che potete realizzare i vostri sogni più proibiti e portarvi a casa direttamente da L'Attacco dei Giganti una statua a grandezza naturale di Eren o del capitano Levi per la modica cifra di 14.000€. In alternativa allo stesso prezzo sono disponibili le migliori waifu che abbiate mai sognato come per esempio Asuka di Evangelion.

I soldi non vi mancano e vi sentite abbastanza cafoni da riempirmi la casa di statue in oro massiccio? Nessun problema, ecco a voi una figure da 24K di un Gundam o se preferite c'è anche la statua promozionale del film ONE PIECE GOLD rigorosamente in oro. Prezzo di partenza? Non meno di 200.000€, se non è un vero tesoro questo.

Sicuramente però le statuette più esclusive saranno quelle che finiranno in orbita attorno alla terra quando verrà lanciato il satellite Gundam. Provate solo ad immaginare quando potranno valere una volta tornate sulla Terra.

Vi consigliamo inoltre di dare un'occhiata alla spettacolare collezione di ONE PIECE di un fan. Cosa ne pensate di questa lista, per cosa sareste disposti voi a spendere una cifra fuori da ogni logica? Per le immagini delle action figure vi rimando alla fonte.