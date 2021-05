ONE PIECE o L'Attacco dei Giganti? Il Presidente francese chiede consiglio ai fan anime!

La Francia è uno dei Paesi occidentali più attivi nel campo di distribuzione anime, nonché uno dei primi in Europa insieme a Belgio e Germania. Il 25° Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron lo sa meglio di tutti, e non è un caso che recentemente abbia posto ai suoi 2,5 milioni di follower Instagram una domanda da veri appassionati.

In calce potete dare un'occhiata ad una delle ultime Instagram Stories del Presidente, che come potete vedere ha chiesto ai fan di fare una scelta impossibile: ONE PIECE o Shingeki no Kyojin. Al momento non sappiamo se Il Presidente stia cercando consiglio o promuovendo un mercato sempre più in crescita, ma vedere due manga sul suo profilo Instagram resta un episodio degno di nota.

In Francia, del resto, il mercato di anime e manga è molto redditizio, e recentemente è stato approvato un Pass culturale del valore di €300 utile per visitare musei, festival, teatri e per acquistare libri e fumetti. Naturalmente la maggior parte degli under 18 sta utilizzando il bonus per acquistare i manga e i romanzi più famosi, e sembra che anche il Presidente voglia incentivare i ragazzi a recuperare le proprie opere preferite.

Per quanto riguarda il sondaggio, nel momento della stesura dell'articolo il risultato è di 55/45 a favore di ONE PIECE, non una sorpresa considerando quanto il pubblico francese ami l'opera di Eiichiro Oda.

E voi cosa ne pensate? ONE PIECE o L'Attacco dei Giganti? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi salutiamo consigliandovi di dare un'occhiata alla Cover di ONE PIECE 99, il nuovo Volume del manga in uscita il 4 giugno in Giappone.