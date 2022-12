ONE PIECE: l'attacco micidiale di Rufy in questa figure di BT Studio da quasi 300 euro

Eiichiro Oda ha articolato con attenzione il tema dei power-up in ONE PIECE, soprattutto nei riguardi del suo protagonista, Rufy. Il nostro eroe, infatti, si è fatto apprezzare dal web per la sua capacità di sfruttare la gomma come una potentissima arma contro i suoi avversari.

L'evoluzione dei poteri di Rufy è dunque frutto di un lento e minuzioso sviluppo culminato recentemente nell'ultimo grande power-up introdotto da Oda durante la Saga di Wano. Ad ogni modo, il capitano dei Mugiwara vanta nel suo arsenale numerose tecniche potentissime, rafforzate tra l'altro dai vari Gear del protagonista.

E proprio al Gear Third, o più precisamente ad uno degli attacchi in questa forma, BT Studio ha voluto omaggiare Rufy con un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. La statuetta in questione, alta circa 31 cm, ritrae dunque il pirata intento a sferrare un potentissimo pugno avvolto dalle fiamme, il tutto alla cifra complessiva di 290 euro. La spedizione si farà attendere dal momento che l'azienda ha previsto la consegna nel terzo trimestre del 2023. I preordini, invece, sono già attivi attraverso un acconto di 'appena' 80 euro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.