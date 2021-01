ONE PIECE: il terzo atto di Wano inizia tra flashback e colpi di scena

Recentemente l'anime di ONE PIECE ha portato a termine la narrazione relativa al secondo atto di Wano. Ecco come è iniziata la nuova parte della storia nell'ultimo episodio.

L'arco narrativo attualmente in corso nella serie è diviso in diverse parti chiamati atti come avviene in un'opera teatrale, l'ultimo dei quali, il secondo, si è recentemente concluso nella trasposizione animata. A seguire ci sono stati presentati alcuni degli eventi avvenuti all'esterno del paese dei samurai per poi tornare, con l'ultimo episodio, nel luogo in cui si trovano i protagonisti, dando inizio al terzo atto.

Prima di ciò però gli spettatori sono stati sorpresi da un flashback ambientato sulla nave di Gold Roger, il Re dei Pirati. Insieme a quest'ultimo è stato possibile riconoscere Rayleigh, Shanks e Bagy ed inoltre è stato presentato il precedente shogun di Wano, Oden Kozuki, a cui ricordo essere stata dedicata un'emoji di Twitter a tema ONE PIECE.

Una volta tornati al tempo presente sull'isola controllata dai malvagi Orochi e Kaido, notiamo gli abitanti prepararsi per il Festival del Fuoco ed al contempo vengono mostrati i Foderi Rossi in partenza per l'imminente battaglia contro l'imperatore. Purtroppo però qualcosa sembra essere andato storto in quanto il porto dell'appuntamento viene trovato distrutto senza nessun alleato ad attenderli.

In fine ricordo che il manga di ONE PIECE ha recentemente raggiunto un nuovo traguardo di vendite.