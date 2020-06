ONE PIECE: un attore di Deadpool 2 stuzzica i fan con un'imitazione di Zoro

La produzione del colosso statunitense del Live Action di ONE PIECE è tuttora ancorata al mistero, nonostante sia già interamente trapelata la trama del primo episodio. Infatti, non si ha ancora alcuna informazione in merito agli attori che prenderanno parte all'ambizioso progetto televisivo.

I fan del capolavoro di Eiichiro Oda sono particolarmente esigenti e sarà dura per Netflix soddisfare l'ampio pubblico. Ad ogni modo, la community di ONE PIECE è estremamente variegata, al punto tale che anche diversi attori di Hollywood sono fervidi appassionati del franchise. Recentemente, Lewis Tan, un attore che ha prestato il proprio talento persino per Deadpool 2, ha condiviso in rete la propria interpretazione in chiave moderna di Roronoa Zoro.

Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, mostra il personaggio in jeans e capelli verdi, con tanto di tre spade protagoniste. Lewis ha riscosso particolare clamore all'interno del fandom, ove alcuni dei quali hanno fortemente sperato di vederlo effettivamente all'opera nel live action. Tuttavia, ci duole ricordarvi che l'interpretazione non risponde necessariamente alla realtà, in quanto l'attore protagonista di Zoro è probabilmente qualcuno di diverso da Lewis Tan.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare interpretazione? Trovate nell'attore di Deadpool 2 un ottimo candidato per lo spadaccino della Ciurma di Cappello di Paglia? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto, ma non prima di aver scoperto quando iniziano le riprese del live action di ONE PIECE.