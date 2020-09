ONE PIECE: quali attori per il live action di Netflix? Il web si scatena

Negli ultimi mesi, il web ha dato il meglio (o il peggio, se preferite) di sé nel cercare dei potenziali interpreti per il live-action di ONE PIECE targato Netflix. Vediamo insieme alcuni dei fancast che ne sono venuti fuori.

Abbiamo già parlato dei quotatissimi Cole Sprouse nel ruolo di Sanji e Emily Rudd come Nami, ed è da tanto che si vocifera Lewis Tan come possibile interprete di Zoro.

Al momento, tuttavia, pare che il COVID-19 stia ostacolando non poco la produzione della serie, e i casting non sarebbero ancora iniziati, lasciando virtualmente aperta quasi ogni porta (a quanto pare, il live-action avrà un cast molto diversificato, nel tentativo di mostrare anche più coerenza nei confronti del manga).

Chi è stato scelto dunque dal web come controparte in carne e ossa della Ciurma di Cappello di Paglia e soci?

Il sito CBR qualche mese fa ha realizzato un proprio fancast (che trovate riportato per intero cliccando sul link fonte in calce alla notizia), chiamando in causa volti noti del cinema e della televisione come Finn Wolfhard (Stranger Things), scelto per interpretare Luffy, Naomi Scott (Aladdin) come Nami, o persino Zac Efron (The Greatest Showman) nei panni di Zoro. Tra gli altri ruoli menzionati abbiamo poi Florence Pugh (Black Widow) come Nico Robin, Donald Glover (Atlanta) come Chopper e Sebastian Stan (The Falcon and The Winter Soldier) come interprete nientemeno che di Shanks Il Rosso.



Le scelte più peculiari, forse, sono però lo stesso Cole Sprouse (Riverdale) non come Sanji, ma nei panni di Usopp, e John Cena (The Suicide Squad) come interprete del villain Arlong.



Meno improntato su un filone hollywoodiano, ma ricco comunque di nomi di una certa notorietà, è invece un fancast di Reddit (la cui versione integrale è riportata sempre in calce) che cerca di aderire il più possibile, seppur con qualche licenza, alle nazionalità d'ispirazione per i personaggi.



Così abbiamo volti relativamente nuovi come Diego Tinoco (On My Block) per Luffy, Mackenyu (Pacific Rim: La Rivolta) per Zoro, e Dilan Gwyn (Dracula Untold) per Nami, mentre si menzionano Tyler James Williams (Dear White People) nei panni di Usopp e Nina Dobrev (The Vampire Diaries) come Nico Robin.



In più abbiamo Orlando Bloom (Pirati dei Caraibi) come Shanks, Jim Carrey (The Mask) come Buggy, e Liev Schreiber (Ray Donovan) per Arlong. Interessante poi l'abbinamento di Stephen Lang (Avatar) con Silvers Rayleigh.



Questi solo un paio dei fancast che si trovano navigando l'internet, ma ce ne sono davvero tanti, dalle scelte più varie e disparate.



Voi cosa ne pensate di quelli qui elencati? Credete che ci abbiano visto giusto, o che non ci abbiano preso per nulla? E chi vorreste, invece, nei rispettivi ruoli? Fateci sapere nei commenti.