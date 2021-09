ONE PIECE: un attraente cosplay di Nami riuscirà a rubare il vostro cuore

Durante la serie di ONE PIECE, abbiamo visto tutti i protagonisti indossare vari abiti. Nami è una di quelle con l'armadio più ampio ed Eiichiro Oda l'ha quindi mostrata con una buona varietà di outfit. Il suo cambio d'abito non si limita però al manga e all'anime originale, dato che anche nei film viene sempre mostrata in modo diverso.

In questo modo i personaggi dei mugiwara riescono sempre a calarsi per bene nel contesto originale preparato da Toei Animation. Una situazione simile è accaduta per il film ONE PIECE: Stampede, l'ultimo lungometraggio animato dedicato a questo mondo piratesco. Qui abbiamo visto una Nami in azione sempre con il Clima Tact, ma con un abito molto diverso dal solito. Per una certa porzione di film, la navigatrice ha indossato una salopette arancione e un bikini bianco, mentre i capelli erano annodati con un fiocco verde.

Una versione di Nami che ha avuto successo come dimostrano i tanti cosplay a tema realizzati in rete. Negli ultimi giorni c'è stata una proposta simile da Chihiro, modella taiwanese che si è ispirata proprio a questo abito per realizzare il suo cosplay di Nami da ONE PIECE: Stampede. Nella galleria in basso sono disponibili le due foto pubblicate, vi piacciono o preferite un cosplay di Nami più classico?