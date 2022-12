ONE PIECE: l'attrice di Mercoledì, Jenny Ortega, parla dell'anime di Oda, il suo parere

Tim Burton ha firmato un altro lavoro di grande successo su Netflix. Il suo lavoro e quello del cast ha portato alla grande popolarità di Mercoledì, la figlia della famiglia Addams interpretata da Jenna Ortega. Come tante della sua generazione, è influenzata molto dalla cultura pop proveniente dal Sol Levante, come ONE PIECE e Pokémon.

E se Jenna Ortega ha già parlato di Pokémon in un'intervista, affermando di voler essere un pokémon leggendario, l'attrice di Mercoledì ha parlato anche dei suoi anime preferiti. Più precisamente, Jenna Ortega ha detto che ONE PIECE è il suo anime preferito, quindi l'anime tratto dall'omonima opera di Eiichiro Oda ha fatto ancora una volta breccia. D'altronde la classe 2002 è nata e cresciuta proprio in un periodo dove ormai l'esplosione degli anime era inarrestabile e ONE PIECE stava procedendo verso il suo apice.

Naturalmente non è l'unica celebrità di Hollywood ad aver rivelato ciò, ma negli USA anche altri campi sono stati colpiti dall'avventura piratesca di Monkey D. Rufy e della sua ciurma. Si pensi ad esempio all'anime preferito di Megan Thee Stallion, la rapper che ha ammesso più volte di amare per l'appunto ONE PIECE. Vi aspettavate questa dichiarazione della protagonista di Mercoledì?