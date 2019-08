ONE PIECE: l'attuale doppiatrice di Luffy pensa alla futura voce del personaggio

Mayumi Tanaka, famosa per essere la voce di Luffy nella serie ONE PIECE ha ammesso le sue preoccupazioni riguardo la longevità della serie e del suo futuro passaggio di testimone. Leggiamo insieme le sue dichiarazioni.

La grande doppiatrice Mayumi Tanaka ha dato la voce al vivace Monkey D. Luffy di ONE PIECE per ben 20 anni. Ora lei ha 64 anni e, mentre tutto il cast vocale della serie animata sta invecchiando, Tanaka ha espresso alcuni pensieri su chi sarà la futura voce del capitano dei Mugiwara.

Nell’ultima puntata del talk show giapponese “Bokura no jidai”, traducibile con “La nostra era”, trasmesso domenica scorsa, Tanaka ha affermato quanto l’autore del manga, Eiichiro Oda, scherzi spesso sulla lunghezza della serie.

Lei ha detto: “Potrei non essere più in vita per quando finirà. Quando sarà il momento, spero che i fan di One Piece accoglieranno la persona che deciderò come mio successore”.

Il figlio di Tanaka, anche lui presente nel programma, insieme all’attrice Masako Nozawa, ha detto: “L’unica persona che, secondo me, sia in grado di sostituirti è Masako Nozawa”.

Tanaka ha risposto: “Che senso ha se a farlo sarà qualcuno più anziano di me?”.

Nozawa, conosciuta per dare la voce ad un altro grande eroe del mondo anime/manga, Goku, nella serie di Dragon Ball, ha attualmente 82 anni. Nozawa ha scherzato dicendo che avrebbe accettato di doppiare Luffy.

Ha detto: “Posso continuare a recitare almeno fino a quando avrò 100 anni. Quindi potrei farlo anche fino ai 128.”