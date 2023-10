ONE PIECE, gli attuali ammiragli dal più scarso al più forte

I cambiamenti di potenza all'interno del mondo di ONE PIECE non valgono solo per i pirati: anche la Marina Militare ha i suoi livelli di forza, perciò ecco quali sono al momento gli Ammiragli dal più debole al più forte.

Gli Ammiragli della Marina Militare di ONE PIECE che abbiamo conosciuto dall'inizio del manga non sono più gli stessi. O, almeno, qualcosa è cambiato nel team dei membri più forti della Marina. L'attuale Grand'Ammiraglio, Sakazuki, è infatti salito di ragno quindi non lo mettiamo in questa classifica.

Al terzo posto mettiamo Ryokugyu, ultimo Ammiraglio svelato del nuovo trio nonché il più giovane fra essi. Stando alle parole di Do Flamingo sarebbe al pari di Fujitora, ma forse è un gradino sotto per la sua mancanza di esperienza rispetto al collega più anziano. Possiede il frutto del diavolo Mori Mori di tipo Rogia che gli permette di sfruttare i poteri legati alle piante.

Poi mettiamo Fujitora, Ammiraglio cieco di ONE PIECE anche lui dotato di una potenza mostruosa. Possiede il frutto del diavolo Zushi Zushi di tipo Paramisha che gli consente di manipolare la gravità, permettendogli di far piovere meteoriti dal cielo. È uno spadaccino di altissimo livello e sopperisce alla sua cecità con una grande Ambizione della percezione.

Al primo posto del trio mettiamo Kizaru, per un mix di esperienza, forza e un frutto del diavolo veramente potentissimo. Ha combattuto contro tantissimi pirati dotati di una forza spaventosa (Silvers Rayleigh, Marco, lo stesso Barbabianca) e ne è sempre uscito praticamente illeso. Possiede il frutto del diavolo Pika Pika di tipo Rogia, che gli permette di diventare luce e tutti i suoi derivati. Ecco poi le ultime sullo scontro tra Kizaru e Luffy in ONE PIECE.

Ma voi siete d'accordo con questa classifica? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo al recap di God Valley in vista di ONE PIECE 1096.