ONE PIECE: l'aura demoniaca di Zoro si mostra in una nuova figure

Uno dei protagonisti più amati di ONE PIECE è sicuramente Zoro, lo spadaccino utilizzatore della Tecnica a Tre Spade. Osserviamo la nuova statua ad egli dedicata che lo rappresenta assieme a tre demoni.

Zoro Roronoa, fin dai primi capitoli del manga di Eiichiro Oda, venne presentato come un uomo che incute timore anche ai più forti fuorilegge del Mare Orientale e la sua potenza ha continuato ad aumentare grazie ai numerosi scontri affrontati insieme al capitano Luffy. Nel corso delle sue avventure le katane che porta con sé sono cambiate diverse volte e nella nuova figure di Burning Wind e Ventus Studio il guerriero è rappresentato in possesso della combinazione di spade recentemente acquisita nel paese di Wano.

Nella statua, le cui foto sono visibili al termine della news, attorno a Zoro vi sono tre oni, demoni del folklore giapponese, che impersonano l'aura delle sue armi. In basso a sinistra una creatura blu dotata di corna è pronta a sfoderare la Wado Ichimonji, la katana appartenuta a Kuina e che accompagna lo spadaccino dall'inizio della sua avventura; a destra notiamo poi un oni rosso in possesso della Sandai Kitetsu, la spada maledetta che scelse il suo attuale proprietario in un negozio di Rogue Town; infine alle spalle del membro della ciurma di Cappello di Paglia vi è un guerriero mascherato intento ad estrarre Enma, l'arma un tempo appartenuta a Kozuki Oden.

I preordini del fantastico prodotto sono attualmente aperti. Esso viene venduto ad un prezzo di 426 euro e sarà disponibile a partire dal terzo trimestre del 2021. Voi cosa ne pensate di questa figure? Scrivetecelo nei commenti.

