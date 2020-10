ONE PIECE: quella volta in cui l'autore di Baki disegnò i Mugiwara

ONE PIECE e Baki rientrano sicuramente tra le serie shonen più amate dai fan, che hanno imparato ad apprezzare gli stili molto differenti di Eiichiro Oda e di Keisuke Itagaki, il quale ha comunque voluto dedicare un disegno all'epopea piratesca che è ormai quasi arrivata a 1000 capitoli, immaginando come apparirebbero i Mugiwara nella sua opera.

Naturalmente le due serie presentano numerose differenze, sia per l'ambientazione che per la caratterizzazione dei personaggi e per i temi trattati, ma trovano un perfetto punto d'incontro nell'elemento principale della categoria shonen, ovvero i combattimenti. Se Oda si concentra più sul mostrare i poteri derivati dai Frutti del Diavolo ingeriti dagli sfidanti, o dalle eleganti e fenomenali tecniche degli spadaccini, Itagaki tende a sottolineare la fisicità e la rapidità dei personaggi durante gli scontri.

Come altri autori in passato, Itagaki ha deciso di mostrare ai fan più appassionati, la sua personale visione dei pirati di Cappello di Paglia, con l'immagine che potete trovare nel post riportato in fondo alla pagina, condiviso da @yohaedoe. I personaggi scelti sono stati Luffy, Chopper, Sanji, Zoro e Usop, tutti abbastanza diversi tra loro, soprattutto per quanto riguarda i volti e le espressioni, e caratterizzati naturalmente dall'inconfondibile stile del maestro.

Cosa ne pensate di questo omaggio da parte di Itagaki? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che sono già disponibili gli spoiler del capitolo 994 di ONE PIECE, e vi lasciamo ad una curiosità giapponese apparsa nel capitolo 993.